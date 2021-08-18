На Кубани снова спрогнозировали мощные ливни и смерчи

В ближайшие трое суток на Кубани ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, а от Анапы до Магри - смерчи над акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Апшеронский, районы), реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и реках республики Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Кубань еще не отошла от предыдущего удара стихии, которая больше всего затронула Темрюк и Анапу.

Как ранее сообщала "РГ", по данным на 18 августа, в десяти населенных пунктах региона остаются подтопленными 490 частных домов и 1006 придомовых территорий.