Мединский: История учит, что надо искать созидательные варианты будущего

Прошлое невозможно вернуть, но нужно делать из него правильные выводы, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991", которая прошла в Музее современной истории России.

"События августа 91-го принадлежат к числу тех поворотов истории, которые определили судьбу во многом нашей страны, и не только нашей страны... Чем бы ни руководствовались в августе 91-го года участники противостояния, поражение ГКЧП привело к отстранению власти КПСС и почти необратимо ускорило развал Советского Союза", - сказал он.

Мединский рассказал, что был участником главных событий 30-летней давности: защищал на баррикадах Белый дом и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП. За время, прошедшее с тех пор, общественное мнение не раз меняло свои оценки произошедшего, от поддержки первого президента России Бориса Ельцина до поддержки ГКЧП. "Еще раз скажу, поскольку я сам был среди защитников Белого дома... на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось", - признался Владимир Мединский.

Помощник президента привел свои наблюдения за историей: чем больше проходит времени, тем больше людей с неоднозначной позицией, больше тех, кто хочет разобраться, что тогда произошло.

"Сегодня результаты опросов показывают растущую ностальгию по СССР. По-человечески это понятно - люди склонны со временем вспоминать только хорошее. Но нельзя вернуть прошлое. История учит, что надо искать созидательные варианты будущего... история, которую мы сегодня напишем, нам нужна как история для будущего", - считает Мединский.

Он напомнил, что события августа 1991 года сказались на экономике, привели к падению уровня жизни, науки, культуры.

Другой свидетель, руководитель гражданско-политического штаба обороны Белого дома, госсекретарь и первый зампредседателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис призвал современников быть аккуратнее с историей: "Каждый из нас сегодня - конкретный человек со своим жизненным опытом, переживаниями и мечтами, равно как и в августе 1991 года каждый из тех, кто так или иначе был обозначен в этом историческом эпизоде... У каждого из них было свое обостренное отношение к ценности власти, и оно проявилось в этом противостоянии", - убежден он.