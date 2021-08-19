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19.08.2021 16:12
Рубрика: Общество

Мединский: История учит, что надо искать созидательные варианты будущего

Текст: Елена Новоселова
Прошлое невозможно вернуть, но нужно делать из него правильные выводы, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991", которая прошла в Музее современной истории России.

"События августа 91-го принадлежат к числу тех поворотов истории, которые определили судьбу во многом нашей страны, и не только нашей страны... Чем бы ни руководствовались в августе 91-го года участники противостояния, поражение ГКЧП привело к отстранению власти КПСС и почти необратимо ускорило развал Советского Союза", - сказал он.

Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP
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Мединский рассказал, что был участником главных событий 30-летней давности: защищал на баррикадах Белый дом и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП. За время, прошедшее с тех пор, общественное мнение не раз меняло свои оценки произошедшего, от поддержки первого президента России Бориса Ельцина до поддержки ГКЧП. "Еще раз скажу, поскольку я сам был среди защитников Белого дома... на баррикадах, в том самом пресс-центре на пресс-конференции членов ГКЧП, что все пропускал через себя, и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось", - признался Владимир Мединский.

Помощник президента привел свои наблюдения за историей: чем больше проходит времени, тем больше людей с неоднозначной позицией, больше тех, кто хочет разобраться, что тогда произошло.

"Сегодня результаты опросов показывают растущую ностальгию по СССР. По-человечески это понятно - люди склонны со временем вспоминать только хорошее. Но нельзя вернуть прошлое. История учит, что надо искать созидательные варианты будущего... история, которую мы сегодня напишем, нам нужна как история для будущего", - считает Мединский.

Он напомнил, что события августа 1991 года сказались на экономике, привели к падению уровня жизни, науки, культуры.

Другой свидетель, руководитель гражданско-политического штаба обороны Белого дома, госсекретарь и первый зампредседателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис призвал современников быть аккуратнее с историей: "Каждый из нас сегодня - конкретный человек со своим жизненным опытом, переживаниями и мечтами, равно как и в августе 1991 года каждый из тех, кто так или иначе был обозначен в этом историческом эпизоде... У каждого из них было свое обостренное отношение к ценности власти, и оно проявилось в этом противостоянии", - убежден он.

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