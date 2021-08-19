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19 августа 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 17 августа 2021 года № 59-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 17 августа 2021 г.
Опубликован 19 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 06.08.2021 № 57-пг) изменение, признав подпункт 8 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2021 года.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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