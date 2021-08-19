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19.08.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

В Воронеже наградили добровольцев, помогавших после взрыва автобуса

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В правительстве Воронежской области наградили 10 волонтеров, 12 августа пришедших на помощь пассажирам взорвавшегося автобуса.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
В Воронеже госпитализирован еще один пострадавший при взрыве автобуса

Губернатор объявил им благодарности и вручил именные часы.

- Пусть они отсчитывают часы и минуты достижений и личного счастья, - пожелал Александр Гусев.

Напомним, оказавшиеся рядом с местом взрыва прохожие и автомобилисты помогали выводить пассажиров автобуса, освобождали зажатых сиденьями, поили водой, оказывали первую медицинскую помощь, успокаивали.

В результате взрыва в маршрутном автобусе в центре Воронежа пострадали 26 человек, двое скончались,. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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