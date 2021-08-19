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Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд отменил продление ареста вдовы рэпера Картрайта

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление городского суда о продлении срока ареста Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт.

Фото: iStock
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемой, теперь городской суд Петербурга снова рассмотрит вопрос о продлении срока ее содержания под стражей свыше одного года.

В июле городской суд определил, что женщина, арестованная 3 августа 2020-го, останется под стражей до 30 октября 2021-го. До нового рассмотрения обвиняемой установлен срок ареста до 18 сентября.

Марину Кохал задержали 31 июля 2020 года. В квартире супругов на Невском проспекте были найдены фрагменты тела Александра Юшко, упакованные в пакеты. По словам вдовы, муж умер предположительно от передозировки наркотиков, она решила скрыть это и расчленила его тело, чтобы все думали, будто он пропал. Однако вскоре женщина все-таки обратилась в полицию.

Следком предъявил ей обвинение в убийстве. По данным следствия, между супругами произошел конфликт, и жена убила мужа неустановленным способом. Причину его смерти не смогли установить две судебные экспертизы, однако они показали наличие наркотических веществ в организме артиста. После этого была назначена дополнительная экспертиза. Срок содержания обвиняемой под стражей неоднократно продлевался.

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