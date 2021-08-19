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Рубрика: В мире

Захарова: Бежавший президент Афганистана в ответе за ситуацию в стране

Текст: Екатерина Забродина
Ответственность за происходящее в Афганистане лежит на президенте Ашрафе Гани, который бежал из страны на фоне наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ашраф Гани. Фото: AP Photo/Rahmat Gul Ашраф Гани. Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Ашраф Гани. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

По словам Захаровой, последние три года у Гани были все ресурсы для того, чтобы добиться межафганского примирения и сформировать правительство с вовлечением всех политических сил и этносов, имеющих влияние в Исламской республике. "Однако этот шанс был упущен", - заключила Захарова.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Дипломат также подтвердила, что посольство РФ в Кабуле работает в штатном режиме и ради безопасности соотечественников "налаживает рабочие связи" с представителями новых властей, которые настроены "навести порядок" на местах.

Напомним, после бегства хозяина президентского дворца появилось множество спекуляций о том, в какую страну мог улететь его борт. В результате Гани объявился в Объединенных Арабских Эмиратах и пообещал вернуться в Афганистан.

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