Захарова: Бежавший президент Афганистана в ответе за ситуацию в стране

По словам Захаровой, последние три года у Гани были все ресурсы для того, чтобы добиться межафганского примирения и сформировать правительство с вовлечением всех политических сил и этносов, имеющих влияние в Исламской республике. "Однако этот шанс был упущен", - заключила Захарова.

Дипломат также подтвердила, что посольство РФ в Кабуле работает в штатном режиме и ради безопасности соотечественников "налаживает рабочие связи" с представителями новых властей, которые настроены "навести порядок" на местах.

Напомним, после бегства хозяина президентского дворца появилось множество спекуляций о том, в какую страну мог улететь его борт. В результате Гани объявился в Объединенных Арабских Эмиратах и пообещал вернуться в Афганистан.