ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов

ФСБ рассекретило архивные документы - протоколы допросов бывшего начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы. По данным агентства РИА Новости, которое ознакомилось с архивными документами, с февраля 1941 года по январь 1945 года Иидзима занимал должность помощника начальника Трехреченской Японской военной миссии (ЯВМ). Во время допроса советскими следователями в конце июня 1948 года он, в частности, показал, что миссия в которой он работал занималась подготовкой разведчиков и диверсантов на случай военных действий Японии против Советского Союза. Японские военные миссии - разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Все они подчинялись Харбинской ЯВМ.

"Помимо этого, я повседневно руководил работой агентурного отделения Трехреченской ЯВМ, которым производилась вербовка, подготовка и засылка на территорию СССР японской агентуры для сбора разведывательных данных об экономическом, политическом и военном положении Советского Союза", - рассказал на допросе Иидзима. По его словам, он лично давал работникам агентурного отделения указания, какого агента, в какой район СССР и с каким заданием перебросить.

Так, в соответствии с его указаниями, с различными заданиями и в разные периоды на территорию СССР были переброшены следующие агенты Трехреченской японской военной миссии: белоэмигранты Золотовский Иннокентий, Золотовский Петр, Черепанов Анатолий, Романов Анатолий, Батенев Евгений, Филиппов, житель Маньчжурии Андреев Михаил и разоблаченные японской пограничной полицией советские разведчики, ЯВМ перевербованные - Лончаков Михаил, Морозов и другие. По его данным, все эти агенты по выполнении данных заданий благополучно возвращались с советской стороны.

Трехречье - область в северной части Автономного района Внутренняя Монголия (КНР). С начала XX века там селились и забайкальские казаки. Количество русских в Трехречье выросло в 1920-е годы за счет казачьих частей, расформированных по окончании Гражданской войны. На рубеже 1930-х годов к ним присоединялись крестьяне, бежавшие из СССР от коллективизации.