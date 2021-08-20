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20.08.2021 13:38
Рубрика: В мире

ООН приостановила гуманитарную помощь Афганистану

Текст: Диана Ковалева

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила гуманитарную помощь Афганистану из-за "неуверенности в безопасности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.

Фото: AP Photo/Zabi Karimi
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"ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле", - заявили в постпредстве.

Ранее официальный представитель организации Кун Ли заявил, что ВПП стремится продолжить обеспечение своих гуманитарных программ в Афганистане при гарантии безопасности персонала и партнеров.

"Талибан" (движение запрещено в РФ) 15 августа установил полный контроль над Кабулом и сейчас ведет переговоры с политиками о будущем устройстве страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, вице-президент Амрулла Салех заявил, что в отсутствие лидера государства по конституции он становится исполняющим его обязанности. Салех призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

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