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20.08.2021 07:24
Рубрика: Происшествия

Дети из пострадавшей от пожаров Якутии приехали на отдых в Приморье

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня во Всероссийский детский центр "Океан" прибыли 70 детей из пострадавших от лесных пожаров районов Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ВДЦ.

По словам представителя "Океана" Ольги Атламаевой, в делегации дети от семи до 17 лет.

"Вожатский отряд был подготовлен ко встрече, сотрудники прошли соответствующие инструктажи. Среди вожатых есть представители из Якутии, знающие национальный язык. Они помогут наладить коммуникацию с ребятами не очень хорошо владеющими русским языком. Для детей подготовлена насыщенная программа: они будут ходить на море, посещать веревочный парк, спортивные площадки, заниматься в мастерских и кружках дополнительного образования", - рассказала она.

В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах

Ребята станут участниками тематических образовательных программ, проходящих в "Океане" с 20 августа по 20 сентября, и начнут здесь учебный год.

В Якутии вот уже три месяца горят леса. На сегодня там насчитывается 95 пожаров на площади более 1,4 миллиона гектаров.

Ранее президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим жителям и обеспечить отдых детям. Чуть позже глава Якутии Айсен Николаев заручился согласием вице-премьера Юрия Трутнева помочь с вывозом детей из пострадавших от пожаров сел в другие регионы Дальнего Востока и центральную часть страны.

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