Не используемые военными земли в Сибири передадут регионам

Департамент военного имущества Минобороны РФ по поручению главы министерства Сергея Шойгу готовит соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность, сообщило в пятницу ведомство. При этом будут учтены интересы дислоцированных в области воинских частей, а также военнослужащих и членов их семей.

В Минобороны уточнили: решение передать региону не используемую военными землю министр принял в ответ на обращение губернатора. "Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города", - отметили в Минобороны.

Такое же решение Шойгу есть и по военной недвижимости в Красноярске. Речь о бывшем армейском городке на улице Малиновского. О его дальнейшей судьбе говорили на недавней встрече министра обороны с коллективом предприятия "Красмаш". Шойгу тогда пообещал разобраться в этом вопросе и слово сдержал.

В пятницу Минобороны сообщило: "Департаментом военного имущества был проработан вопрос о перспективах использования территории военного городка и расположенными на ней объектами недвижимого имущества. Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России. С учетом высокого инвестиционного потенциала в интересах жителей Красноярска земельный участок будет вовлечен в хозяйственный оборот Красноярского края".

Бывший военный городок в Красноярске - не единственный объект в регионе, который министр обороны согласился передать местным властям. Буквально на днях на имя Шойгу пришло письмо, в котором жители Емельяновского района Красноярского края благодарили его за быстрое решение вопроса о другом земельном участке. Ольга Серенкова из села "Совхоз Сибиряк" написала, что благодаря встрече министра с работниками завода "Красмаш" удалось в кратчайшие сроки найти решение их многолетней проблемы. "Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан. Искренне поддерживаем наши Вооруженные силы, считаем их неотъемлемой частью нашего народа", - подчеркнула Серенкова.

Обращение к Шойгу, указывалось в письме, было подготовлено по решению собрания жителей села, состоявшегося 18 августа. Люди решили поблагодарить главу военного ведомства за его решение передать земельный участок Минобороны в Емельяновском районе в собственность региона.

По результатам рабочей поездки в Красноярский край Шойгу поручил профильным подразделениям ведомства проработать вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе в интересах Минобороны. "В ходе проведенного анализа земельный участок рядом с селом "Совхоз Сибиряк" признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - сообщили тогда в ведомстве.

Для оперативного решения проблемы Шойгу распорядился создать рабочую группу, куда, помимо представителей департамента военного имущества Минобороны, вошли представители властей Красноярского края. Также министр поручил прекратить судебные работы в отношении неиспользуемых военных земель.