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20.08.2021 09:49
Рубрика: Экономика

Стало известно, когда очистится вода в Черном море на курортах Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Черноморских курортах Краснодарского края морская вода после подтоплений из-за мощных ливней очистится к концу следующей недели и станет комфортной для купания. Об этом ообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александра Колесника.

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По его словам, штормовая погода внесла коррективы. И учитывая, что в ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение, это также пагубно отразится на состоянии морской воды, но "реабилитации Черного моря уже идет".

"Морская вода начинает очищаться, на то, чтобы оправиться, потребуется неделя, произойдет полное восстановление зоны рекреации", - уточнил эксперт.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил купание на нескольких пляжах до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как ранее сообщала "РГ", с 19 по 21 августа в Сочи ожидаются сильные дожди с грозой и градом, возможны смерчи.

Напомним, на прошлой неделе циклон накрыл почти всю территорию Кубани. Больше всего пострадали Анапа и Темрюк. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более двух тысяч домов оказались подтопленными, некоторых жителей пришлось временно эвакуировать. Часть абонентов осталась отрезанной от электричества.

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