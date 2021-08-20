Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину"

Джон Карпентер настолько всеми уважаем, что может себе позволить выпустить даже трейлер своего саундтрека.

На YouTube-канале лейбла Sacred Bones Records появился тизер-трейлер, рекламирующий оригинальную музыку к фильму "Хэллоуин убивает", который должен выйти в России 21 октября этого года.

Такой трепетный подход к музыке из сиквела неудивителен - и не только потому, что музыка, пожалуй, лучшее, чем мог похвастаться первый фильм новой трилогии (2018). Карпентер, записавший новую музыку вместе со своим сыном Коди и Дэниелом Дэвисом, продолжает использовать легендарную главную тему оригинальной франшизы, которая стартовала в 1978-м. Композиция давно стала оной из самых узнаваемых в истории хорроров и кино вообще.

Между тем трейлер ценен не одной музыкой: в нём можно увидеть несколько коротких отрывков из грядущей ленты.