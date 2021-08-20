Wildberries уличила Visa и Mastercard в угрозах банкам РФ из-за комиссий

Иностранные платежные системы оказывают давление на российские банки из-за решения Wildberries о взимании комиссий. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций", - цитирует пресс-службу Wildberries "Интерфакс".

Рителейр отмечает, что подобные запугивания являются проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

Российский маркетплейс Wildberries ранее снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Так, например, при использовании платежной системы "Мир", системы быстрых платежей или SberPay комиссии не будет.

Иностранная платежная система Visa подобное решение раскритиковала, пообещав провести расследование. При этом Роспотребнадзор в решении маркетплейса нарушений не выявил. В свою очередь в Wildberries заявили, что готовы обсудить с международными платежными системами свое решение, добавив, что пока не получали от иностранных платежных систем соответствующих предложений.