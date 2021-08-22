В Якутии за сутки ликвидировано 28 природных пожаров

В Якутии за минувшие сутки ликвидировано 28 природных пожаров на общей площади свыше 864 тысяч гектаров, продолжают действовать 64, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пожары тушат почти 2,5 тысячи человек с помощью 361 единиц наземной техники техники и 21 воздушного судна.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина, в настоящее время нет пожаров, которые приближались бы к населенным пунктам или угрожали им.

"Продолжает действовать шесть природных пожаров в 10-ти километровой зоне, из которых 3 пожара сейчас локализованы. Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки основательно стабилизировать обстановку. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС России близ поселков Эльдикан, Петропавловск и природного парка "Ленские столбы", - привел он данные.

Сложная ситуация складывается в Усть-Майском районе. Там действуют 13 пожаров на площади, превышающей 107 тысяч га. За сутки ликвидировано три пожара. С 9 часов утра по местному времени начала работу авиация. В районе установились неблагоприятная погода, что осложняет работу. Решено усилить там группировку сил и техники.

Леса в Якутии горят уже три месяца, на территории республики действует режим ЧС межрегионального характера.