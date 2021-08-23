Ford просит аннулировать права GM на название круиз-контроля

Судебное разбирательство из-за названия адаптивного круиз-контроля BlueCruise между General Motors и Ford набирает обороты.

Как сообщает издание Detroit Free Press, компания Ford подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием отозвать права концерна General Motors на торговую марку Super Cruise и товарный знак Cruise.

По словам юристов Ford, GM просто не оставил им другого выбора. Ведь сокращение "круиз" является общепринятым и его предлагают многие автопроизводители. К примеру, Hyundai (Smart Cruise Control), BMW (Active Cruise Control).

Ford в текущем году выбрал новое название Blue Cruise для автоматизированной системы вождения в рамках концепции Blue Oval.

Но в GM не согласны ни с этим, ни с аннулированием прав. В концерне напомнили о том, что технология под названием Super Cruise была анонсирована ещё в 2012 году. При этом система имеет коммерческое присутствие с 2017 года. В General Motors по-прежнему привержены защите брендов и собственного капитала. Данная позиция не изменится.

Сомнительно, что крупнейшие американские автопроизводители смогут договориться. Чьи аргументы окажутся для суда убедительнее? Время покажет.