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23.08.2021 15:05
Рубрика: Транспорт

Названы ключевые задачи в развитии электрического транспорта в России

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Концепция развития электрического транспорта призвана определить ключевые направления государственной политики в сфере развития производства и использования электро- и водородных транспортных средств. Документ предполагает создание производства соответствующей инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Так, ключевыми целевыми показателями реализации концепции являются:

- запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей;

- запуск производства катодных и анодных материалов;

- запуск в эксплуатацию не менее 72 тысяч штук зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч штук - быстрые зарядные станции;

- запуск в эксплуатацию не менее тысячи водородных заправок;

- создание дополнительно не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Ранее стало известно, что покупатели смогут получить скидку на электромобили, собранные в России. Максимальный размер скидки для покупателей составит 25% (625 тысяч рублей от ориентировочной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей).

Фото: Олеся Курпяева
Почему дорожают электромобили

В Минэкономразвития уточнили, что новые правила будут вводиться постепенно в рамках концепции по развитию электротранспорта, которая рассчитана до 2030 года. Так, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

Те, кто купит электромобиль в 2024-2025 годах, смогут получить скидку на устройства мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с установленной отечественной батареей.

В 2026-2030 годах в программу войдут электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете", что ведомство планирует распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем - и на водородные.