Бюджетные модели Renault получат двигатель Lada 1.8 литра

В мае 2021 года стало известно, какие двигатели получат новые модели Lada (имеются в виду, модели, созданные на модульной платформе CMF-B):

"В рамках плана "Renaulution", - говорилось тогда, - принято стратегическое решение о том, что основными двигателями для новых поколений Lada станут российские моторы объёмом 1.6 и 1.8 литра". Последний может оказаться и под капотом автомобилей бюджетного суббренда Renault - марки Dacia.

Напомним, согласно плану "Renaulution", Dacia и Lada, являющиеся бизнес-единицей в рамках Renault Group, через несколько лет сократят количество платформ до одной - ей станет модульная архитектура CMF-B. Логично предположить, что автомобили Dacia и Lada будут максимально унифицированы - этого требует экономика бизнеса.

Издание L"argus опубликовало материал, в котором говорится о силовом агрегате нового Dacia Duster: он получит установку 1.8 E-Tech, основа которой, как нетрудно догадаться, - двигатель объёмом 1.8 литра. Его внутрикорпоративный индекс - HR18. Отмечается, что он атмосферный, будет работать по циклу Аткинсона и входить в состав гибридных силовых установок. Выход нового Duster запланирован на 2024 год, его старший "брат" - кроссовер C-класса - Dacia Bigster появится в 2025 году.

Ранее "РГ" сообщала, что в ближайшие годы будет переработан 16-клапанный мотор 1.8 литра, а его интеграцией, как и мотора 1.6 литра, в новую платформу будет выполняться инженерами АвтоВАЗа.