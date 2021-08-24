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24.08.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

СК: Отравившиеся алкоголем приобрели напитки не в Карелии

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии громкое дело о смерти четырех граждан Республики Беларусь, отравившихся суррогатным алкоголем, передали для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. В ведомстве также сообщили, что, по имеющейся информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии. Где именно, не уточняется.

Фото: EPA-EFE/MAXIMILIAN VON LACHNER
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Напомним, группа белорусов, работающих на одном из предприятий в Пудожском районе, в воскресенье, 22 августа, употребила алкоголь. Один из восьми человек умер до приезда медиков. Остальных госпитализировали. Но трое скончались в больницах.

Как написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, лабораторные исследования подтвердили наличие у всех в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей метиловый спирт.

В настоящее время четыре человека находятся в больницах, из них один - в Петрозаводске. Его состояние тяжелое.

В СК добавили, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, которая выясняет происхождение спиртосодержащей продукции, допрашивает причастных к происшествию лиц, выясняет обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Алкоголь и табак

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