МЧС: Из-за лесного пожара под Екатеринбургом эвакуированы 30 человек

Жители Екатеринбурга почувствовали запах гари от сильного пожара, который бушует недалеко от города, в Ревде у горы Волчиха.

Ранее в МЧС сообщали, что на какое-то время перекрывали трассу Екатеринбург-Пермь. Сейчас транспортное сообщение возобновлено. По данным спасателей, в районе пожара активно работает авиация.

"Тушение пожара в Первоуральском городском округе Свердловской области продолжается. Площадь активного горения составляет порядка 0,75 гектаров. К месту пожара направлены два пожарных поезда со станции "Екатеринбург-Сортировочный" и поселка Кузино. Для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты. Администрацией муниципалитета была организована эвакуация людей. Из коллективного сада "Флюс" эвакуированы 30 человек. Для размещения людей подготовлен пункт временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское", - сообщили в пресс-службе МЧС России.