В России стартовали продажи нового Chevrolet Trailblazer. Это не внедорожник

Chevrolet Trailblazer двулик: в Таиланде и Бразилии - это рамный вездеход на базе пикапа Colorado, в Китае, а теперь и в России, - компактный кроссовер.

В нашей стране модель будет предлагаться с бензиновым двигателем объёмом 1.3 литра мощностью 150 л.с., который может работать в паре с вариатором, если авто с передним приводом, и с 9-ступенчатым "автоматом" в случае с приводом на все колёса.

Кроссовер добрался до нас в четырёх комплектациях. В базовой версии LS, которая предлагается только с колесной формулой "4х2", новинка оснащена шестью подушками безопасности, кондиционером, аудио, подогревом сидений и 17-дюймовыми колёсными дисками. Чуть богаче комплектация LT, в которой есть система бесключевого доступа, задний парктроник, рейлинги на крыше, за доплату доступен полный привод.

Chevrolet Trailblazer Activ выделяется не только оснащением, но и декором: двухцветная окраска кузова с основной эксклюзивной для этой версии эмалью, бамперы с серебристыми накладками, трапециевидные патрубки выхлопной системы.

В салоне на смену ткани, которая осталась лишь в отделке дверей, пришла комбинация из кожи двух цветов. Список штатного оборудования расширен за счёт климат-контроля, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и комплекса систем помощи водителю и безопасности.

Комплектация RS получила 18-дюймовые колёса, красные шильдики с названием версии, решётку радиатора с сетчатым узором и чёрным логотипом марки, чёрный глянцевый декор, а также отделкой салона из перфорированной кожи и красной прострочкой. Кузов можно выкрасить в эксклюзивный голубой цвет Cayman.

Приём заказов на Chevrolet Trailblazer стартовал, старт продаж запланирован на середину сентября. Стартовая цена кроссовера - 1 999 000 рублей. Ближайшие конкуренты стоят дешевле, в том числе благодаря локализации производства в России: Volkswagen Taos со 150-сильным и 8-ступенчатым "автоматом" - от 1 906 900 рублей, Skoda Karoq с аналогичным силовым агрегатом - от 1 693 000 рублей, Nissan Qashqai со 144-сильным "атмосферником" и CVT - от 1 789 000 рублей.

Также в пределах двух миллионов можно купить более крупные Kia Sportage, Mitsubishi ASX и рассмотреть целый пул китайцев, начиная от Haval Jolion и заканчивая Changan CS75 FL.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.