Брутальный внедорожник Haval в России не будут называть "Собакой"

Внедорожник Haval Big Dog все ближе к российскому рынку, и секретов вокруг этой модели постепенно становится меньше. Было любопытно, сохранит ли Great Wall такое необычное название для своей машины при ее выводе на один из европейских рынков, но, как выяснилось, китайцы решили дать ей в России имя собственное.

Напомним, до Big Dog автомобили Haval получали буквенно-цифровые индексы - типа H6 или F7. Однако в какой-то момент китайские маркетологи изменили нейминговую политику, а за советом обратились к потребителям. И надо же, те решили назвать новый брутальный внедорожник марки "Большой собакой". По-китайски это звучит DaGou, а в иностранных, в том числе российских СМИ, за машиной закрепилось название Big Dog.

Как пишет портал "Китайские автомобили", изучивший первые сертификационные документы, выданные на модель в России, у нас она будет называться не "Большой собакой" или DaGou, а слегка измененным именем - Dargo. И это радует - ведь в линейке Great Wall, а значит среди потенциальных новинок для российского рынка, уже есть несколько "Кошек", "Синий кролик" и даже "Мифический зверь".

Еще одна новость в том, что Haval Dargo получит в РФ один из двух предназначенных для машины двигателей. А именно - "старший", 2-литровый турбомотор. В Поднебесной его мощность составляет 211 л.с., так что, вероятно, на нашем рынке отдачу доведут до налогоемких 200 л.с. Сочетается этот агрегат с 7-диапазонным "роботом" и полным приводом. Ну и напомним, что сертификацию проходит автомобиль китайской сборки.

По габаритам Haval Dargo почти совпадает с F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колесной базы - 2738 мм. При этом автомобиль дороже. Если кроссовер продают в Китае за 111,8-151,8 тысячи юаней, то внедорожник с мотором 2.0 - минимум за 145,9 тысячи, максимум - за 162,9 тысячи. В пересчете на рубли по актуальному курсу это диапазон от 1,67 до 1,85 млн рублей.

На данный момент в линейке Haval в России представлен единственный внедорожник - H9, а также кроссоверы F7, F7x и Jolion. Кроме того, компания предлагает пикапы Great Wall Wingle 7 и Poer.