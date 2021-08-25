Эксперты оценили эффект от продления семейной ипотеки

В июле программа также была распространена на семьи с единственным ребенком (ранее воспользоваться этой ипотекой могли родители как минимум двух детей). Как сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, ожидается, что эта мера поддержки будет охватывать по 100 тысяч семей ежегодно.

"Продление программы - действенная мера поддержки заемщиков и стимулирования спроса, так как именно семьи с детьми наиболее заинтересованы в решении квартирного вопроса", - говорит партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Результат программы будет зависеть от экономической ситуации в стране и уровня благосостояния населения. Первый эффект можно будет увидеть уже в конце 2021 года - в частности, в виде повышения спроса на двух- и трехкомнатные квартиры (семьи нуждаются в более просторном жилье).

Благодаря изменению условий программы семьи смогут себе позволить приобрести более комфортные квартиры большей площади, отмечает гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

"Ближе к завершению действия семейной ипотеки вероятно появление потенциальных покупателей, спланировавших появление ребенка именно под данную программу", - говорит Литинецкая.

Даты рождения детей заемщиков не изменились - по условиям ипотечной программы малыш должен появиться на свет в период с начала 2018 года по конец 2022-го.

При этом к окончанию срока действия семейной ипотеки эффект от нее может увеличиваться. После рождения ребенка семьи в большинстве случаев откладывают крупные покупки на срок до исполнения ему трех лет, отмечает директор по развитию ГК "А101" Дмитрий Цветов - до окончания декретного отпуска, когда доход семьи возвращается на прежний уровень. "Сейчас за семейной ипотекой реально готовы обращаться только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году", - отмечает он. К концу 2023-го детям 2018 года рождения исполнится уже по 4-5 лет, так что оформить ипотеку и вносить платежи "окрепшей" семье будет гораздо проще, подрастут и позже родившиеся дети.

"Для семей с детьми эта программа - хорошая помощь, особенно сейчас, при повышении ключевой ставки и прогнозируемом при этом повышении ставок по ипотеке", - считает Надежда Косарева, президент фонда "Институт экономики города". Для застройщиков это хорошо, так как дает увеличение спроса на новое строительство, однако хотелось бы, чтобы в ответ на это они увеличили предложение жилья, а не подняли цены на него, отмечает эксперт.

Большинство семей уже воспользовались снижением ипотечных ставок, считает менеджер Группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. Сейчас льготная ипотека - уже не новый продукт на рынке и перестала быть основным фактором, влияющим на цены. Основной фокус сдвинулся на подорожание стройматериалов, которое в краткосрочной перспективе будет толкать цены на недвижимость вверх, говорит он.

Между тем, продление программы облегчит финансовую нагрузку и на тех, кто уже платит ипотеку - при появлении после 2018 года еще одного ребенка, они могут рефинансировать ранее взятый кредит. Если средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки к 20 августа держалась на уровне 8,38%, а на вторичное жилье - на 8,55%, то ставки по семейной ипотеке - 5,06%.

В целом все меры господдержки семейных заемщиков (льготные программы, налоговые вычеты, материнский капитал и выплаты для многодетных семей) дают весьма существенную экономию. Как рассказал недавно на информационном "Ипотечном марафоне" заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко, при получении стандартного ипотечного кредита на сумму около 2,5 млн рублей, заемщик, воспользовавшийся маткапиталом и семейной ипотекой, сократит платежи на 40%, а общие расходы на покупку квартиры - на 50%. "Если у вас два ребенка, и вы воспользовались всеми этими программами, экономия будет еще больше. А для семей, где три и более детей, сокращение расходов при среднем кредите по семейной ипотеке может достигать 69%", - рассказал он.

Оформить семейную ипотеку могут заемщики, у которых с 2018 по 2022 год родился хотя бы один ребенок либо до конца 2022 года родился ребенок-инвалид. Первоначальный взнос - 15%, можно использовать маткапитал. Кредит выдается по ставке до 6% (но банки, конкурируя за клиентов, предлагают еще более низкие ставки). Для Дальнего Востока максимальная ставка - 5%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей (для столичных регионов - 12 млн рублей). Кредит выдается на покупку жилья в новостройке, строительство или покупку дома, на Дальнем Востоке можно приобрести квартиру и на вторичном рынке. Оформить кредит теперь можно до конца 2023 года. Если после 2022 года ребенку будет установлена инвалидность, ипотеку под 6% можно оформить до 2027 года.