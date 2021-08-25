Посольство США вступилось за облитого зеленкой Порошенко

"Политическая оппозиция - фундаментальная составляющая демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - написали американские дипломаты, не упомянув Порошенко персонально. Впрочем, из украинского новостного контекста очевидно следует, какое именно событие стало поводом для назидательного твита.

Political opposition is a fundamental part of the democratic process. Physical attacks - on politicians, journalists, or any member of society - have no place in a vibrant democracy. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 25, 2021

Напомним, 24 августа, после парада по случаю 30 лет украинской независимости, пятому президенту этой страны Петру Порошенко плеснул зеленкой в лицо 21-летний житель Черниговской области Илья Пустовгар. О мотивах своего поступка задержанный злоумышленник до сих пор полиции не рассказал.

Порошенко, в свою очередь, узрел в этом происшествии "руку Зеленского", о каковом видении вчера официально заявил. Сегодня от команды Зеленского был получен расплывчатый ответ. Так, по словам советника главы президентского офиса Михаила Подоляка, экс-президенту следует рассматривать произошедшее "только через призму его неистовых фобий", а также не использовать "столь нелепый и откровенно хулиганский повод" для снижения позитивного эффекта "парадной повестки".

Заметим, что во время президентства самого Порошенко обливание политических оппонентов зеленкой было распространенной практикой. Издание strana.ua привело в пример по меньшей мере шесть резонансных случаев, когда зеленкой обливали судей, экс-депутатов, высокопоставленных чиновников и известных журналистов.