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25.08.2021 20:06
Рубрика: В мире

Посольство США вступилось за облитого зеленкой Порошенко

Текст: Петр Лихоманов
Посольство США на Украине выступило в защиту облитого накануне зеленкой экс-президента страны Петра Порошенко. Тематическая запись опубликована сегодня в официальном Twitter дипломатического представительства.
Посольство США на Украине. Фото: Стрингер/ РИА Новости Посольство США на Украине. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Посольство США на Украине. Фото: Стрингер/ РИА Новости

"Политическая оппозиция - фундаментальная составляющая демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - написали американские дипломаты, не упомянув Порошенко персонально. Впрочем, из украинского новостного контекста очевидно следует, какое именно событие стало поводом для назидательного твита.

Напомним, 24 августа, после парада по случаю 30 лет украинской независимости, пятому президенту этой страны Петру Порошенко плеснул зеленкой в лицо 21-летний житель Черниговской области Илья Пустовгар. О мотивах своего поступка задержанный злоумышленник до сих пор полиции не рассказал.

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Порошенко, в свою очередь, узрел в этом происшествии "руку Зеленского", о каковом видении вчера официально заявил. Сегодня от команды Зеленского был получен расплывчатый ответ. Так, по словам советника главы президентского офиса Михаила Подоляка, экс-президенту следует рассматривать произошедшее "только через призму его неистовых фобий", а также не использовать "столь нелепый и откровенно хулиганский повод" для снижения позитивного эффекта "парадной повестки".

Заметим, что во время президентства самого Порошенко обливание политических оппонентов зеленкой было распространенной практикой. Издание strana.ua привело в пример по меньшей мере шесть резонансных случаев, когда зеленкой обливали судей, экс-депутатов, высокопоставленных чиновников и известных журналистов.

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