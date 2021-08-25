Врач: После COVID-19 возможны проблемы с памятью и заторможенность

В Роспотребнадзоре напомнили о постковидном синдроме, который сопровождается сонливостью, заторможенностью, проблемами с памятью. После COVID-19 пациенты часто жалуются на общую усталость.

При этом врачи не могут сказать, как долго у человека будут проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений. Все индивидуально. У одних эти признаки проходят в течение нескольких дней или недель, у других длятся месяцами. "Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются. Все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания", - говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная (цитата по РИА Новости).

Ранее отмечалось, что длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет составляет около двух месяцев. Все это время люди жалуются на быструю утомляемость, забывчивость и раздражительность.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что это связано с повреждениями центральной нервной системы. Пациенты жалуются на "туман в голове", мешающий сосредоточиться.

При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда. Даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями.