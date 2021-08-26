На Камчатке оценили потери турфирм из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"

По предварительной оценке министерства туризма Камчатки, работающие в крае турфирмы из-за запрета "Витязь-Аэро" совершать коммерческие перевозки, в день теряют до шести миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы министерства Владимира Русанова.

По его словам, основная статья убытков - отсутствие маршрутов на Курильское озеро и в Долину Гейзеров. Причем в Долину гейзеров вертолеты летают, но как заметил Русанов, не в том количестве.

"Закрыты многие индивидуальные туры, которые составляли большую часть туристической экономики. Это самые доходные туристические продукты, с которых больше всего платится налог, а их нет. Это охота и рыбалка", - пояснил он, добавив, что компании, которые работают в крае, не могут покрыть спрос турфирм, так как занимаются перевозками пассажиров по регулярным маршрутам в отдаленные поселки, куда раньше также летала компания "Витязь-Аэро".

Владимир Русанов сравнил нынешнюю ситуацию с прошлогодней, когда отрасль терпела убытки из-за ограничений, введенных по коронавирусу - тогда сотрудники говорили о падении спроса.

"Но то, что случилось в этом августе - это туристическая катастрофа", - охарактеризовал происходящее министр.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла 12 августа. На борту вертолета находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Благодаря тому, что на место быстро прибыли сотрудники Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек. Они получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в реанимацию краевой больницы. Еще семь пассажиров и командир экипажа погибли. Чтобы достать со дна озера их тела, понадобились глубоководные аппараты минобороны и помощь водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Само воздушное судно обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега на глубине 120 метров. Утечки топлива не было. Вертолет не смогли поднять до сих пор. Чтобы сделать это, планируют привлечь военных и соорудить понтонные конструкции.

В Камчатском крае комиссия Федерального агентства воздушного транспорта начала проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал разбившийся вертолет Ми-8. Послу крушения Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы.