Бастрыкин затребовал доклад о расследовании избиения сына Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал с СК по Ленобласти информацию о ходе расследования избиения семилетнего сына Стаса Пьехи в дачном товариществе, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ребенку в ходе конфликта с соседями по даче в поселке Рощино Выборгского района были нанесены легкие телесные повреждения. По предварительным данным, мальчик стал жертвой агрессии из-за того, что случайно повредил надувной бассейн.

Ребенок пять дней провел в больнице. Изначально делом занималась полиция, затем материалы затребовали в СК.

"Характерным признаком сегодняшнего насилия является то, что его все чаще применяют носители формально высокого уровня культуры поведения", - с горечью констатируют в Следственном комитете России.

Стоит отметить, что в избиении ребенка подозревают жену российского футбольного тренера Владислава Безбородова.