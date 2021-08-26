Россияне назвали автомобиль мечты

Эксперты "Автостата" провели опрос, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев, купивших новые автомобили в 2016 - 2020 гг. У россиян спросили, какой машиной они хотели бы владеть.

В результате рейтинг возглавил японский бренд Toyota, набрав 12,3% голосов (при этом чаще всего автолюбители указывали такие модели, как Land Cruiser и Land Cruiser Prado).

В пятерку марок-лидеров, помимо Toyota, попали BMW (9,2%), Audi (7,9%), Mercedes-Benz (7%), Volkswagen (6,4%). Далее идут Lexus (4,3%), Land Rover (4,2%), Porsche (4%), Volvo (3,9%) и Skoda (3,2%).

Отметим, не так давно "РГ" публиковала результаты исследования состояния автомобилей в возрасте от 3 до 4 лет. Лидерами рейтинга по сумме параметров "работа узлов и агрегатов" и "состояние кузова" стали Nissan Qashqai II и Toyota RAV4 IV (рестайлинг). Разница между автомобилями составила всего 0,01. Надежная конструкция вместе со спокойным стилем вождения первого владельца гарантирует будущему хозяину несколько лет эксплуатации авто без каких-либо проблем.

Также ранее россияне рассказали экспертам, что "автомобилем мечты" должен быть внедорожник или кроссовер: фактически каждый второй респондент (55%) выделил сегмент SUV из числа других. Количество любителей полного привода увеличилось до 78%. В качестве трансмиссии подавляющее большинство (70%) предпочитает автоматическую коробку передач.