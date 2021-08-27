ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба получила обращение Молочного союза России по поводу высоких наценок на молочную продукцию в федеральных сетях.

Ранее директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала ТАСС, что самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока - сыр, масло и сметана. По ее словам, жалобы на действия федеральных сетей поступают от производителей со всей России.

"Информация о наценках, изложенная в письме, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе ФАС.

В середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.