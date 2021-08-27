Новости

В Ленобласти суд передал зоопарку брошенную должницей змею 18:06
Японские города столкнулись с нашествием обезьян 18:02
Избитую в Ярославле пациентку госпитализировали по суду 18:01
Экипаж разбившегося под Пермью Су-24 найден живым 17:52
"Манчестер Юнайтед" предложит контракт Роналду 17:44
Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов 17:43
Часть рейсов "Победы" передадут другим авиакомпаниям из-за COVID-19 17:38
Росстат объяснил проблемы с доступом к статистике про пенсионеров 17:34
В Москве суд арестовал треш-блогера Дмитерко 17:30
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2" 17:16
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию 17:16
Свердловский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу на Паралимпиаде 16:49
Футболист "Манчестер Сити" Менди помещен под стражу за изнасилования 16:42
Всех российских учителей обеспечат планшетами к 2023 году 16:41
ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 17:16
Рубрика: Экономика

ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба получила обращение Молочного союза России по поводу высоких наценок на молочную продукцию в федеральных сетях.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле

Ранее директор Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала ТАСС, что самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока - сыр, масло и сметана. По ее словам, жалобы на действия федеральных сетей поступают от производителей со всей России.

"Информация о наценках, изложенная в письме, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе ФАС.

В середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

Главное сегодня

Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом
"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2"
ФАС проверит информацию о высоких наценках ретейлеров на молочную продукцию
Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег