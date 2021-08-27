Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба солгал, комментируя эвакуацию граждан России из Афганистана.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Киева заявил, что Москва использовала не главные воздушные ворота республики, а авиабазу Баграм, находящуюся в 40 километрах к северу от Кабула. Данный объект 15 августа захватили талибы (запрещенная в РФ группировка). Это, по мнению Кулебы, свидетельствует о "тесных связях" России с "Талибаном" (цитата по РИА Новости).

При этом многие мировые телеканалы демонстрировали в эфире кадры, на которых хорошо видно, что российские военно-транспортные самолеты прибыли именно в аэропорт Кабула.

Например, агентство Ruptly показало видео взлета Ил-62, принадлежащего Минобороны РФ. В кадр попали различные воздушные суда, в том числе самолеты стран НАТО.