Избитую в Ярославле пациентку госпитализировали по суду

Суд в Ярославле признал законной принудительную госпитализацию женщины в областную психиатрическую больницу. В ходе доставки в учреждение пациентка подверглась избиению в лифте.

Судебное заседание проходило в больнице, в присутствии больной.

- Это стандартная процедура. В течение 48 часов после госпитализации пациента медучреждение должно подать иск, обосновав необходимость лечения человека в стационаре, - рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна Земскова.

Выслушав доводы медиков и прокуратуры, суд принял решение о госпитализации женщины в недобровольном порядке.

Рядовая процедура получила известность после публикации видеозаписи из лифта многоэтажки на ул. Фрунзе, на котором санитары специализированной "скорой" увезли пациентку - та брыкалась, руки ее были связаны бинтом. Когда двери кабины закрылись, двое санитаров принялись избивать женщину.

Санитаров уволили через два дня, СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.