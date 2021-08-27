В Крыму закроют въезд организаторам водной блокады

После справедливых решений российских судов и подачи жалоб в соответствующие европейские институты в связи с перекрытием Киевом Северо-Крымского канала всем организаторам водной блокады Крыма, в том числе главному из них - врио замглавы администрации президента Украины Андрею Сенченко, будет закрыт въезд на полуостров. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал первый вице-спикер и глава рабочей группы Госсовета РК по подсчету ущерба в результате водной блокады полуострова Ефим Фикс.

Парламентарий напомнил, что из-за перекрытия Киевом весной 2014 года Северо-Крымского канала Следственный комитет России впервые в истории государства возбудил уголовное дело по факту экоцида. По словам депутата, соответствующая 358-я статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

- Надеюсь, всем фигурантам дорога в Крыму будет закрыта, - отметил он.

При этом Фикс напомнил, что еще 21 марта 2014 года президиум крымского парламента принял решение "О лицах, осуществляющих антикрымскую деятельность, пребывание которых на территории Республики Крым является нежелательным" и тогда же включил Сенченко в список таких лиц (всего около 320 человек).

- Этот документ действует до сих пор, но это все-таки политическое решение, - пояснил первый зампред Госсовета Крыма. - А справедливое, уверен, судебное решение будет правовым.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что, по данным следствия, отсутствие вследствие водной блокады должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

По оценкам рабочей группы Госсовета РК, ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Северо-Крымского канала составил около 1,4 триллиона. При этом в региональном парламенте допустили, что в будущем этот показатель может быть увеличен "по мере детализации собранной с предприятий и из муниципалитетов информации".