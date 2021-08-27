Более 80 процентов лесных пожаров на Среднем Урале началось из-за людей

В Свердловской области более 80 процентов лесных пожаров в текущем сезоне начались из-за людей. Такое заявление сделал на сегодняшней пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Станислав Шевелев.

По его данным, возбуждено три уголовных дела по статье "уничтожение или повреждение лесных насаждений". В прошлом было составлено 850 протоколов по ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в этом - уже свыше 1,3 тысяч.

Сумма штрафов уже превысила три с половиной миллиона рублей.

По информации на утро 27 августа, в области зафиксировано 52 лесных пожара на общей площади 7,5 тысяч гектаров.

Кстати

Почему дым от лесных пожаров пахнет "химией", а не костром, объяснил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Запах горящего зеленого леса сильно отличаются от того, что дают сухие дрова для костра. При горении живого леса выделяется ряд компонентов, которые и дают такой специфический "аромат". Основной состав дыма при лесных пожарах включает в себя оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, сажу и собственно сам дым.

"Полыхают древесина, мох, опавшие листья, сухие веточки, трава, выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды", - рассказал он.