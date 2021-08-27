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27.08.2021 14:58
Рубрика: Происшествия

СК расследует убийство девочки в Югре, где жил подозреваемый из Тюмени

Текст: Екатерина Призова

В Нягани расследуются обстоятельства убийства 12-летней девочки, совершенное в 2011 году. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Следственный комитет Югры. В это время в городе жил обвиняемый по делу о гибели восьмилетней Насти в Тюмени.

Фото: Пресс-служба Тюменского областного суда
В Тюмени суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки

Напомним: фигурант - сорокалетний уроженец Сургута. По данным ведомства, в 2008-2011 годах он проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового в районном отделе милиции в Нягани, а в Тюмень перебрался только в 2015 году. Тут он трудился в разного рода частных фирмах, в последнее время - на мебельном производстве.

В Нягани 30 апреля 2011 года в коллекторе недалеко от улицы Интернациональной было найдено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти: школьница пропала накануне по пути домой и была сразу убита злоумышленником. Расследование убийства продолжается, отрабатываются разные версии.

В Тюмени между тем следователи разбираются сейчас в обстоятельствах смерти другой школьницы: она пропала 30 июня, а 19 августа на ее останки наткнулись коммунальщики на берегу озера, в двух с половиной километрах от дома девочки.

По подозрению в причастности к ее смерти был задержан мужчина. На допросе он признался в том, что надругался над девочкой и убил ее. Суда сегодня заключил его на да месяца под сражу.

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