Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

Портал "Госуслуги" опубликовал общие правила финансовой грамотности. Рекомендации размещены в разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество", который был запущен в четверг.
В список рекомендации вошли следующие пункты:
- никому не сообщайте и нигде не записывайте секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк;
- заведите отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держите ее с нулевым балансом. Пополняйте эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты;
- пользуйтесь мобильным и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или через мобильный интернет. Wi-fi в общественных местах не дает нужной защиты - мошенники могут легко перехватить данные;
- подключите двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях, подтверждайте оплаты кодом из смс или пуш-уведомлений;
- подключите смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Это платная услуга, зато с ней вы сможете своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги;
- установите на телефон приложения для определения номеров - они уже умеют определять некоторые спам-звонки и звонки от мошенников;
- скачивайте мобильные приложения банков только в официальных магазинах - Google Play и App Store;
- если получили подозрительное сообщение или звонок - перепроверьте информацию, позвоните в банк или лично тому человеку, который просит о помощи;
- для разных банков используйте разные пароли;
- установите антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер;
- не храните на телефоне фото и заметки с данными банковских карт;
- все неизвестные флешки проверяйте на наличие вирусов;
- адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными именами;
- проверяйте кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.
В разработке раздела "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" участвовали специалисты Минфина, Банка России и Минцифры. Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.
По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, на мошеннические методы социальной инженерии приходится почти две трети несанкционированных операций со счетами. В ведомстве рассчитывают, что раздел о финансовом мошенничестве на "Госуслугах" позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет.
Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.
По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".
В мае стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.
В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.