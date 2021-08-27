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27.08.2021 08:52
Рубрика: Экономика

Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал "Госуслуги" опубликовал общие правила финансовой грамотности. Рекомендации размещены в разделе "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество", который был запущен в четверг.

Фото: seb_ra / iStock
В основе большинства киберпреступлений лежит фишинг

В список рекомендации вошли следующие пункты:

- никому не сообщайте и нигде не записывайте секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк;

- заведите отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держите ее с нулевым балансом. Пополняйте эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты;

- пользуйтесь мобильным и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или через мобильный интернет. Wi-fi в общественных местах не дает нужной защиты - мошенники могут легко перехватить данные;

- подключите двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях, подтверждайте оплаты кодом из смс или пуш-уведомлений;

- подключите смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Это платная услуга, зато с ней вы сможете своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги;

- установите на телефон приложения для определения номеров - они уже умеют определять некоторые спам-звонки и звонки от мошенников;

- скачивайте мобильные приложения банков только в официальных магазинах - Google Play и App Store;

Фото: Pixabay.com
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- если получили подозрительное сообщение или звонок - перепроверьте информацию, позвоните в банк или лично тому человеку, который просит о помощи;

- для разных банков используйте разные пароли;

- установите антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер;

- не храните на телефоне фото и заметки с данными банковских карт;

- все неизвестные флешки проверяйте на наличие вирусов;

- адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными именами;

- проверяйте кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.

В разработке раздела "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" участвовали специалисты Минфина, Банка России и Минцифры. Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, на мошеннические методы социальной инженерии приходится почти две трети несанкционированных операций со счетами. В ведомстве рассчитывают, что раздел о финансовом мошенничестве на "Госуслугах" позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".

В мае стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Экономика Финансы

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