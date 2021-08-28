"Разговариваем нормально": стали известны детали реабилитации МакSим

Яна Богушевская, представительница российской певицы МакSим, полтора месяца пролежавшей в медикаментозной коме, рассказала о реабилитации артистки.

Напомним: с 13 августа Марина (настоящее имя исполнительницы) находится дома, восстанавливаясь под надзором специалистов.

"Старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают", - сообщила Богушевская в комментарии Газете.Ru.

Как подчеркнула представительница, разговаривает Марина уже "нормально", но "про пение рано говорить".

Информация о госпитализации МакSим с пневмонией появилась в середине июня. При этом ее тесты на COVID дали отрицательный результат. Артистку поместили на аппарат ИВЛ. Лучше Марине стало в конце июля.

Ранее сосед певицы по больнице поделился инсайдерскими данными о ее спасении из лап недуга.