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28.08.2021 09:29
Рубрика: Культура

Вручена премия "Инновация" за вклад в развитие современного искусства

Текст: Иван Владимиров
В Нижнем Новгороде названы лауреаты премии в области современного искусства "Инновация" за 2020 год. Церемония вручения в Доме Связи, как и выставка в Арсенале, где были показаны вошедшие в шорт-лист работы, стали частью празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сказал губернатор Глеб Никитин, вручая премию Николаю Полисскому - "за вклад в развитие современного искусства". И тут же воспользовался моментом, чтобы предложить художнику сделать арт-проект и для Нижнего Новгорода.

Премию "За поддержку современного искусства России" получили петербургский благотворительный фонд культуры и искусства "ПРО АРТЕ" и его основательница и куратор, историк искусства Елена Коловская. За двадцать лет работы фонд стал в Петербурге стал местом притяжения людей, любящих и знающих современное искусство. И сделал очень много для того, чтобы таких людей было еще больше. Кроме показа в Петербурге выставок Билла Виолы, Ширин Нешат, Энтони Гормли, Дэвида Хокни, "ПРО АРТЕ" славен тем, что создает точки встречи современного искусства и традиционного музея, организовал Петербургскую биеннале, посвященную музейному дизайну, создал крепкие Школу культурной журналистики и Школу молодого художника…

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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В номинации "Проект года" победителем стала проект "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России" (куратор Юлия Аксенова, координатор Елизавета Павлычева, продюсер Анна Ялова). Выставка, показывающая, как идеи Татлина отзываются в работах Вячеслава Колейчука и Франциско Инфанте, как опыт Льва Термена становится актуальным для современных художников Петра Айду, VTOL (Дмитрия Морозова), Романа Сакина, была показана в петербургском "Манеже" и Новой Третьяковке.

3 млн. рублей - призовой фонд премии "Инновация"

В номинации "Куратор года" премию "Инновация" получила команда кураторов из ГМИИ им. А.С. Пушкина: Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова, Ольга Шишко. Во время первого локдауна они создали международный онлайн-проект "100 способов прожить минуту".

"Художником года" стал Сергей Филатов - создатель музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Его саунд-инсталляция "Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура", показанная в Новосибирском художественном музее, учила слушать музыку стальных листов, капель воды, гул пространства и шум времени.

460 заявок было подано в 2021 году на конкурс

Среди работ молодых художников, вошедших в шорт-лист в номинации "Новая генерация", лучшей названа работы Елизаветы Коноваловой "Свобода. 1919.2020". В центре ее внимания - барельефы с изображением статуи Свободы на ограде Большого Каменного моста в Москве. Эта статуя не имеет никакого отношения к заокеанской, у нее - наши родные корни. Миниатюрная реплика статуи Свободы копировала скульптуру, которая стояла у основания 26-метрового обелиска советской Конституции, который был поставлен в 1919 году на Тверской площади (тогда она называлась Советской) в Москве. Фигура Свободы была сделана по эскизу Николая Андреева, который ориентировался на античный образ Ники Самофракийской. В 1941-м памятник был снесен. И на его месте появился памятник Юрию Долгорукому. Художница, изучив архивные документы и фотографии, сделала реконструкцию памятника и продемонстрировала постепенные изменения со временем скульптуры в уменьшенной копии на мосту. Обновление от метаморфоз не сразу отличишь. Этот архивный исследовательский проект молодой художницы замечателен тем, что время тут получает пластическое, буквально скульптурное выражение в метаморфозах статуи.

Фото: Михаил Визель
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Не менее важен архивный импульс и для выставки "Прометей космического века", которая названа лучшей в номинации "Региональный проект". Впрочем, значение его выходит далеко за рамки локального события. Выставка, сделанная Диной Ахметовой, Анастасией Максимовой, Яниной Пруденко, Кириллом Светляковым и показанная в Казани, в Галерее современного искусства ГМИИ Республики Татарстан, посвящена Булату Галееву (1940-2009). Руководитель НИИ экспериментальной эстетики "Прометей", Галеев со студенческих лет был увлечен использованием современных технологий для расширения арсенала средств художника. Уже в 1960-х (!) он работал со светомузыкальными проектами, фильмами, спектаклями. Раритетные электронные художественные объекты, модели, фильмы, иллюстрации, равно, как и архив ученого, писателя, художника предоставлены были для выставки фондом "Прометей".

В номинации "Образовательный проект" премию получила образовательная программа "Иди" пермского Музея современного искусства PERMM. Музей сделал этот проект вместе со школой "Точка", где кроме обычных предметов преподается и "Дизайн".

Премия вручается в 7 конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года"

Победителем в номинации "Книга года" стало исследование Андрея Смирнова "В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века".

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина:

Следующая премия "Инновация" пройдет в совершенно другом составе организаторов. Мы решили, что Пушкинский музей должен разделить славную и почетную миссию организатора этой премии со своими коллегами. Их немало. И уже в следующий раз рядом со мной будут представители Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея современного искусства города Москвы, V-A-C, "Гаража", Красноярского музея современного искусства, пермского музея PERMM… Мне хотелось бы, чтобы роль каждой из этих институций была очень весомой в организации премии. Это позволит ощутить важность и значимость современного искусства.

Премия "Инновация" находится в точке перехода. Мы не знаем, какой она будет. Мы помним, какой она была и какие эмоции пробуждала, будучи очень важной премией. В нашей огромной стране всего три премии, связанные с современным искусством. Нам надо всем вместе подумать, как сделать так, чтобы результат наших усилий был весомым и был не декоративным. И был не случайным. Я очень надеюсь, что так и получится.

Жюри премии "Инновация" 2021

Наиля Аллахвердиева - директор Музея современного искусства PERMM, Пермь;

Павел Пригара - директор ЦВЗ "Манеж", Санкт-Петербург;

Олеся Туркина - куратор, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея, Петербург.

Софья Троценко - основатель Центра современного искусства "Винзавод", Москва;

Василий Церетели - исполнительный директор Московского музея современного искусства, Москва.

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