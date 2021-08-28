Родителей убитой в Тюмени девочки попросили лишить прав на других детей

Управление социальной защиты Тюмени обратилось в суд с просьбой лишить родителей убитой восьмилетней девочки прав на оставшихся двух детей, которые с июля находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья".

Судебное заседание назначено на 14 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития.

Напомним, девочка пропала 30 июня, тело ее было найдено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома.

По подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка был задержан 40-летний местный житель. На допросе он признался в преступлении. По решению Ленинского районного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.