В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", - цитирует РИА Новости комментарий диппредставительства.

В сообщении говорится, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что якобы Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. Китайская сторона предоставила всю известную информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничала с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам китайских представителей, доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. Документ основан на презумпции вины со стороны Пекина и предназначен только для того, "чтобы сделать Китай козлом отпущения".

Разведка США обнародовала 27 августа рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса. Специалисты не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Отмечалось также, что без сотрудничества с КНР большей ясности по этому вопросу добиться невозможно.