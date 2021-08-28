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Вышел трейлер хоррора со звездами "Ходячих мертвецов" "Полубог"

Новости
    28.08.2021, 14:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips

На YouTube опубликован трейлер американского хоррора "Полубог" (Demigod). Режиссером, соавтором сценария и сопродюсером проекта выступил Майлз Долеак ("Демоны", "Лощина", "Священная земля").

Фото: youtube.com/ Pixar
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История - про женщину Робин (Рэйчел Николс - "Ужас Амитивилля", "Конан-варвар" 2011-го, "Человек в высоком замке"), которая приезжает с мужем (Йоханс Майлс - "Константин", "Мистер Мерседес") в немецкий Шварцвальд после смерти дедушки и вскоре понимает, что тот оставил ей крайне зловещее наследство - угрюмую семейную тайну и богопротивный семейный ритуал.

В других ролях - Джереми Лондон ("Тусовщики из супермаркета"), Елена Санчес ("Ходячие мертвецы", "Голодные игры"), Шерри Икин ("Проповедник"). Сам постановщик тоже в кадре.

Релиз - 15 октября.

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