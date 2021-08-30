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30.08.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Dacia покажет 7-местного "брата" Lada Largus. Его назвали Jogger

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

В режиме онлайн 3 сентября 2021 года компания Dacia представит новую модель - универсал Jogger. Публичная премьера состоится в рамках автосалона в Мюнхене тремя днями позднее.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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У Dacia была модель Logan MCV, которую в нашей стране мы прекрасно знаем, как Lada Largus. В основе модифицированная платформа Logan, которая позволила организовать третий ряд сидений. Во втором поколении Dacia Logan MCV из-за конструктивных особенностей "галёрку" не получил. И вот теперь она возвращается на модели, которую назвали Jogger.

В компании заявляют, что имя олицетворяет динамизм, а суффикс "er" по аналогии с Duster олицетворяет надёжность и универсальность автомобиля.

Внешность Dacia Jogger будет выполнена по тем же лекалам, что и в случае с Dacia Sandero и Logan третьего поколения. Очевидно, что в основе универсала, который предложат с пяти- и семиместной компоновкой салона, лежит платформа CMF-B, поэтому и линейка силовых агрегатов будет такой же, как у собратьев по модельному ряду.

Новые Lada создаются на платформе CMF-B, поэтому нельзя исключать, что Jogger - предтеча следующей генерации Lada Largus.

#Renault