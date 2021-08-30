Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.08.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Эксперт оценил идею ввести штраф за громкие машины по всей России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителя может появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, нарушение тишины может стать частью статьи "Хулиганство". Ранее установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей за "преднамеренное нарушение тишины" в ночное время в Москве предложил мэр столицы Сергей Собянин. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "РГ" оценил возможные нововведения.

Фото: iStock
Российских автомобилистов предупредили о дефиците шин

"Современные автомобили становятся все более комфортными и экологичными. И это неспроста. Ведь человечество самим фактом своего существования оставляет все более разрушительный след для природы.

И как это не удивительно, одним из неблагоприятных экологических факторов является шум, издаваемый машинами. Поэтому попытка возврата шумовых характеристик автомобилей в правовое поле является здоровой инициативой. Ведь кому приятно, если рядом с вами раздается дикий рев двигателя внутреннего сгорания. Мешающий вам, например, спать или работать. Кроме того, обычно мотор с такой кустарно доработанной выхлопной системой неэффективно сжигает топливо, а это значит, что и наносит природе дополнительный вред.

Да и вообще, дико орущий двигатель это признак недостаточного уровня развития того, кто находится за рулем. Даже в мире автомобильных гонок существуют ограничения по уровню звука выхлопа спортивных автомобилей. Хотя во всем должен присутствовать здравый смысл.

Абсолютно тихий автомобиль, например с электрическим двигателем, опасен из-за того, что пешеход может его не заметить. Так что в Европе на законодательном уровне существуют требования по уровню шума, который электрокар должен издавать на скоростях до 29 километров в час", - отметил Васильев.