Эксперт оценил идею ввести штраф за громкие машины по всей России

Наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителя может появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, нарушение тишины может стать частью статьи "Хулиганство". Ранее установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей за "преднамеренное нарушение тишины" в ночное время в Москве предложил мэр столицы Сергей Собянин. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "РГ" оценил возможные нововведения.

"Современные автомобили становятся все более комфортными и экологичными. И это неспроста. Ведь человечество самим фактом своего существования оставляет все более разрушительный след для природы.

И как это не удивительно, одним из неблагоприятных экологических факторов является шум, издаваемый машинами. Поэтому попытка возврата шумовых характеристик автомобилей в правовое поле является здоровой инициативой. Ведь кому приятно, если рядом с вами раздается дикий рев двигателя внутреннего сгорания. Мешающий вам, например, спать или работать. Кроме того, обычно мотор с такой кустарно доработанной выхлопной системой неэффективно сжигает топливо, а это значит, что и наносит природе дополнительный вред.

Да и вообще, дико орущий двигатель это признак недостаточного уровня развития того, кто находится за рулем. Даже в мире автомобильных гонок существуют ограничения по уровню звука выхлопа спортивных автомобилей. Хотя во всем должен присутствовать здравый смысл.

Абсолютно тихий автомобиль, например с электрическим двигателем, опасен из-за того, что пешеход может его не заметить. Так что в Европе на законодательном уровне существуют требования по уровню шума, который электрокар должен издавать на скоростях до 29 километров в час", - отметил Васильев.