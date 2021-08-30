"Магнит" отчитался о выполнении условий ФАС по сделке с "Дикси"

Торговая сеть "Магнит" распространила свою программу лояльности на супермаркеты "Дикси" и "Мегамарт". Скидка распространяется на пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство сети "Магнит" (АО "Тандер") о приобретении магазинов "Дикси" и "Мегамарт". При этом ведомство выдвинуло максимально строгие ограничения, которые призваны не допустить монополизации рынка.

Так, в сделку не вошли магазины "Дикси" в 53 муниципалитетах, где доля "Магнита" превышала 25%. Более того, в 22 муниципалитетах доля объединенной сети должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

Кроме того, "Магнит" обязался установить нулевую наценку на отдельные виды социально значимых товаров: хлеб, молоко и куриное мясо.

"ФАС России проконтролирует исполнение этих условий по итогам трех месяцев с момента заключения сделки (до конца октября) и будет проводить такую работу ежеквартально на протяжении одного года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

О намерении "Магнита" купить торговую сеть "Дикси" стало известно в мае. Итоговая цена сделки составила 87,6 млрд руб.