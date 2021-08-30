В Москве произошла новая массовая драка

В Москве произошла очередная массовая драка: в потасовке у стройплощадки участвовали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, конфликт начался у стройплощадки в Некрасовке на улице Маресьева. Полиция немедленно прибыла на место, участники разборки был задержаны.

Из десяти доставленных в участок трое оказались местными жителями. На всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП. Нарушители были оштрафованы на суммы от 500 до 1000 рублей.

Напомним, что это уже не первая массовая драка в Москве за лето. Ранее массовые конфликты возникали в ТЦ "Тройка", на футбольном поле в Царицыно, в хостеле в Новой Москве и у метро "Бауманская". Власти города и полиция приняли жесткие меры: 200 мигрантов были депортированы, для более 17,5 тысячи иностранцев-нарушителей закрыли въезд в РФ.