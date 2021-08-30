Ситуация с безопасностью МКС до 2025 года находится под контролем

Новости

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 11:42
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 590 долларов за тысячу кубометров 11:41
Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года 11:32
У иностранцев в Москве на улице отобрали 7 миллионов рублей 11:23
ВЦИОМ: Половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании в сентябре 11:22
В ПФР рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров 11:20
На Сахалине возбудили дело из-за выброшенного памятника Гагарину 11:06
В Google Play появились мошеннические приложения с соцвыплатами 11:00
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила 10:57
"Магнит" отчитался о выполнении условий ФАС по сделке с "Дикси" 10:45
АКРА оценило новые соцвыплаты в 450-500 млрд рублей 10:28
Теннисист Аслан Карацев потерял одну позицию в рейтинге АТР 10:25
В Болгарии молния убила футбольного тренера во время матча 10:18
Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку 10:02
В Москве произошла новая массовая драка 09:45
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 09:44
Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту 09:41
В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО 09:29
Байдена проинформировали о ракетной атаке на аэропорт Кабула 09:15
Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке 08:55
Макрон: Переговоры с талибами не означают их признание 08:46
Рио-де-Жанейро вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса 08:41
Финансист назвал самую надежную защитную валюту 07:54
Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь 07:46
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России 07:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 10:31
Рубрика: Общество

Ситуация с безопасностью МКС до 2025 года находится под контролем

Текст: Наталия Ячменникова
Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите началось еще в 1998 году, постоянно анализируется российскими специалистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимира Устименко.
МКС пролетает над Йеменом. Фото: Иван Вагнер/Роскомос МКС пролетает над Йеменом. Фото: Иван Вагнер/Роскомос
МКС пролетает над Йеменом. Фото: Иван Вагнер/Роскомос

Он согласен с генеральным конструктором РКК "Энергия", руководителем полета российского сегмента МКС, дважды Героем Советского Союза Владимиром Соловьевым в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля "Наука", ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем. По словам Устименко, в этом смысле запуск к МКС новых модулей - "Науки" и узлового модуля - абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли. Также Устименко подчеркнул, что негерметичные, проблемные места на станции нашим экипажем заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента​​​. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа.

Рогозин ответил на вопрос о причастности США к появлению дыры на МКС

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Ранее сообщалось, что, по данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту. Экипаж решает проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта. Кроме того, на станцию доставлен мощный микроскоп.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Экипаж МКС изолировал отсек, из которого утекает воздух
Общество Космос Правительство "Роскосмос" Компании ВПК РКК "Энергия"

Главное сегодня

МИД РФ: США отказываются обсуждать обмен российских заключенных
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России
МИД об иске к Украине: Москва надеется, что ЕСПЧ займется поиском правды
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты