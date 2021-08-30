Ситуация с безопасностью МКС до 2025 года находится под контролем

Он согласен с генеральным конструктором РКК "Энергия", руководителем полета российского сегмента МКС, дважды Героем Советского Союза Владимиром Соловьевым в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля "Наука", ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем. По словам Устименко, в этом смысле запуск к МКС новых модулей - "Науки" и узлового модуля - абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли. Также Устименко подчеркнул, что негерметичные, проблемные места на станции нашим экипажем заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента​​​. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Ранее сообщалось, что, по данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту. Экипаж решает проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта. Кроме того, на станцию доставлен мощный микроскоп.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.