Фильм "Атлантида" вошел в программу 78-го Венецианского кинофестиваля

Новости

Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19 12:01
Никола Влашич прокомментировал свой уход из ЦСКА 12:00
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем 11:48
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах 11:39
Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России" 11:34
Telegram установили более 1 млрд раз 11:34
В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону 11:23
В Москве у пенсионера отобрали сумку с 1,4 миллиона рублей 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 13:24
Рубрика: Культура

Фильм "Атлантида" вошел в программу 78-го Венецианского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Официальный участник программы "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля - фильм "Атлантида". Картина - итальянская, режиссер Юри Анкарани.

А генеральный продюсер картины хорошо известен в российской и зарубежной киноиндустрии. Это - Рафаел Минасбекян, возглавляющий кинокомпанию Mirfilm. Мировая премьера фильма "Атлантида" состоится послезавтра, 2 сентября в Венеции.

Фото: Юрий Лепский / РГ
В Венеции-2021 Россию впервые представят в рамках бизнес-программы

Согласно синопсису картины, главный герой Даниэль - молодой человек из Сант-Эразмо. Так называется остров на окраине Венецианской лагуны. Даниэль живет сам по себе, не общается даже со сверстниками, гоняющими на скоростных лодках "баркино". Они одержимы строительством мощнейших моторных лодок, в результате чего тихая лагуна становится опасной гоночной трассой. Даниэль тоже мечтает о сверхбыстрой лодке, способной сделать его лидером, но все его усилия на пути к мечте и признанию, в конце концов, дают противоположный результат…

Юри Анкарани - итальянский видеохудожник и режиссер. Его работы - это синтез игрового, документального кино и изобразительного искусства. Его фильм "Вызов" в 2016 году получил Специальный приз жюри в Локарно, и в том же году Анкарани был упомянут в "Нью-Йорк Таймс" в списке "Девяти новых режиссеров, которых вам нужно посмотреть". Его работы были показаны в национальных и международных музеях и на престижных выставках. Можно назвать такие, как Венецианская биеннале, Фонд Сандретто Ре Ребауденго (Турин), MAXXI (Рим), Триеннале (Милан), Кастелло ди Риволи (Турин), Кунстхалле (Базель), Музей Р. Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), Музей Хаммера (Лос-Анджелес). Фильмы режиссера участвовали в программах кинофестивалей Локарно, Роттердама, SXSW, TIFF (Торонто) и других. В Венеции он также не впервые.

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер "Атлантиды".

Вот как рассказывает Юри Анкарани о новой картине: "Атлантида - это фильм, который был начат без сценария. История сложилась за четыре года наблюдений за этими молодыми людьми, их диалоги взяты из реальной жизни. Этот метод работы дал мне возможность выйти за пределы традиционного формата создания кинокартины, когда сперва пишется сценарий, а затем происходят съёмки. Таким образом, мне удалось запечатлеть большие перемены Венеции и ее лагун, обратившись к видению мира глазами наших героев-подростков. Именно попытка прочувствовать их жизнь максимально близко, погрузиться в неё, обеспечила всё остальное: фильм был постепенно создан сам по себе".

Рафаел Минасбекян признается, как генеральный продюсер, что идея фильма произвела на него впечатление, и он с удовольствием присоединился к международной команде во главе с выдающимся итальянским режиссером. "В фильме замечательным образом сочетаются современные актуальные смыслы и чистое изобразительное искусство. Видеополотно, созданное Анкарани-художником, завораживает и погружает в невероятный мир "Атлантиды", который находится на грани реальности. Я очень надеюсь, что первая картина совсем недавно созданной нами кинокомпании будет с интересом принята зрителями как в России, так и во всем мире", - говорит Минасбекян.

Напомним, что Рафаел Минасбекян - продюсер более 90 фильмов. Это такие картины, как "Серебряные коньки" (первый российский фильм на Netflix original), "Холоп" (самый кассовый российский фильм), "Огонь", "Доктор Лиза", "Герда" (призер фестиваля в Локарно), сериалов "Крепость Бадабер", "Консультант", "Эпидемия", "Отчим" и других. В апреле 2021 года Рафаел Минасбекян покинул пост генерального директора студии "Газпром-медиа КИТ". А теперь создал кинокомпанию Mirfilm, и "Атлантида", можно быть уверенными, лишь первый повод для разговора.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино В мире Европа Италия Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени