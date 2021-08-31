Фильм "Атлантида" вошел в программу 78-го Венецианского кинофестиваля

Официальный участник программы "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля - фильм "Атлантида". Картина - итальянская, режиссер Юри Анкарани.

А генеральный продюсер картины хорошо известен в российской и зарубежной киноиндустрии. Это - Рафаел Минасбекян, возглавляющий кинокомпанию Mirfilm. Мировая премьера фильма "Атлантида" состоится послезавтра, 2 сентября в Венеции.

Согласно синопсису картины, главный герой Даниэль - молодой человек из Сант-Эразмо. Так называется остров на окраине Венецианской лагуны. Даниэль живет сам по себе, не общается даже со сверстниками, гоняющими на скоростных лодках "баркино". Они одержимы строительством мощнейших моторных лодок, в результате чего тихая лагуна становится опасной гоночной трассой. Даниэль тоже мечтает о сверхбыстрой лодке, способной сделать его лидером, но все его усилия на пути к мечте и признанию, в конце концов, дают противоположный результат…

Юри Анкарани - итальянский видеохудожник и режиссер. Его работы - это синтез игрового, документального кино и изобразительного искусства. Его фильм "Вызов" в 2016 году получил Специальный приз жюри в Локарно, и в том же году Анкарани был упомянут в "Нью-Йорк Таймс" в списке "Девяти новых режиссеров, которых вам нужно посмотреть". Его работы были показаны в национальных и международных музеях и на престижных выставках. Можно назвать такие, как Венецианская биеннале, Фонд Сандретто Ре Ребауденго (Турин), MAXXI (Рим), Триеннале (Милан), Кастелло ди Риволи (Турин), Кунстхалле (Базель), Музей Р. Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), Музей Хаммера (Лос-Анджелес). Фильмы режиссера участвовали в программах кинофестивалей Локарно, Роттердама, SXSW, TIFF (Торонто) и других. В Венеции он также не впервые.

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер "Атлантиды".

Вот как рассказывает Юри Анкарани о новой картине: "Атлантида - это фильм, который был начат без сценария. История сложилась за четыре года наблюдений за этими молодыми людьми, их диалоги взяты из реальной жизни. Этот метод работы дал мне возможность выйти за пределы традиционного формата создания кинокартины, когда сперва пишется сценарий, а затем происходят съёмки. Таким образом, мне удалось запечатлеть большие перемены Венеции и ее лагун, обратившись к видению мира глазами наших героев-подростков. Именно попытка прочувствовать их жизнь максимально близко, погрузиться в неё, обеспечила всё остальное: фильм был постепенно создан сам по себе".

Рафаел Минасбекян признается, как генеральный продюсер, что идея фильма произвела на него впечатление, и он с удовольствием присоединился к международной команде во главе с выдающимся итальянским режиссером. "В фильме замечательным образом сочетаются современные актуальные смыслы и чистое изобразительное искусство. Видеополотно, созданное Анкарани-художником, завораживает и погружает в невероятный мир "Атлантиды", который находится на грани реальности. Я очень надеюсь, что первая картина совсем недавно созданной нами кинокомпании будет с интересом принята зрителями как в России, так и во всем мире", - говорит Минасбекян.

Напомним, что Рафаел Минасбекян - продюсер более 90 фильмов. Это такие картины, как "Серебряные коньки" (первый российский фильм на Netflix original), "Холоп" (самый кассовый российский фильм), "Огонь", "Доктор Лиза", "Герда" (призер фестиваля в Локарно), сериалов "Крепость Бадабер", "Консультант", "Эпидемия", "Отчим" и других. В апреле 2021 года Рафаел Минасбекян покинул пост генерального директора студии "Газпром-медиа КИТ". А теперь создал кинокомпанию Mirfilm, и "Атлантида", можно быть уверенными, лишь первый повод для разговора.