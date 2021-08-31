Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине

Программы по развитию белорусско-российской интеграции могут быть подписаны на ближайшем союзном Совмине, сообщил во вторник, 31 августа, посол Беларуси в России Владимир Семашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"9 сентября в Москве встретятся президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. После этой встречи на союзном Совмине могут быть подписаны программы по развитию интеграции", - пояснил Семашко, добавив, что заседание Совета Министров Союзного государства может пройти уже 10 сентября.

Глава белорусской миссии в Москве, слова которого приводит БЕЛТА, уточнил, что в программах по дальнейшему развитию двусторонней интеграции, которые стороны намерены подписать в ближайшее время, остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа, выразив надежду, что и эту проблему удастся согласовать.

Ведь интеграционные карты, напомнил он, предполагают создание единого рынка электроэнергии, единого рынка нефти и нефтепродуктов, единого рынка транспорта (в том числе автомобильного, железнодорожного и авиационного) и, естественно, создание единого рынка газа. "У нас пока осталась проблема - подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой, по мнению посла, будет цена на газ для Беларуси в следующем году, он ответил, что "скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас".

Поясняя ситуацию относительно сроков определенной компенсации от российского налогового маневра, Семашко дал понять, что РБ может начать получать ее уже в следующем году. "Даже с конца этого года начнется определенная компенсация", - сказал дипломат. Правда, посол не стал конкретизировать механизм компенсации. "Появятся определенные документы, почитаете и поймете. Это будет открытая тематика", - уточнил он, обращаясь к журналистам.