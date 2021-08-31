В Сочи рассказали, чем курортный сезон удивил туристов и отельеров

В Сочи стартует бархатный сезон, который многие ждали не меньше "высокого" летнего. Погода еще солнечная, море горячее, все пляжи открыты для купания, а вот цены на гостиничные номера и авиабилеты уже пошли вниз. Тем временем власти Сочи подвели итоги летнего курортного сезона, который оказался на редкость непредсказуемым и парадоксальным, удивляя то кешбэками на бронирование гостиниц, то небывалым ростом цен на отели, то требованиями обязательной вакцинации въезжающих гостей.

По итогам лета город принял более пяти миллионов туристов, несмотря на все ковидные ограничения, и к концу года планирует выйти на цифру в шесть миллионов отдыхающих, что сопоставимо с уровнем допандемийного 2019 года.

- Загрузка отелей в среднем по отрасли составляет сейчас 74-75 процентов, - рассказала сегодня корреспонденту "РГ" во время официального подведения итогов сезона директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - При этом крупные популярные отели, расположенные в первой береговой линии, загружены на 90 процентов. Если в августе прошлого года мы приняли один миллион туристов, то в нынешнем году за тот же месяц - 920 тысяч.

Несмотря на относительно благополучную картину, о которой заявили власти Сочи, по оценкам Ростуризма, снижение загрузки отелей в среднем по отрасли произошло на 20 процентов: если в 2019 году гостиницы были заняты на 90 процентов, то сейчас - на 70. В этом - главное отличие нынешнего лета для туриндустрии.

- В Сочи, да и во всем Краснодарском крае и Крыму, курортный сезон был непредсказуемым: его кидало из стороны в сторону, - говорит председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - Сначала ограничения на выезд за рубеж в связи с пандемией, кешбэк при бронировании российских отелей, субсидии на внутренние авиаперевозки способствовали росту спроса на отечественные курорты - в Крыму и на Кубани. Но постепенно открытие выездов за границу и введение ограничений при заселении в гостиницы (гость должен был предъявить сертификат о прививке) сказались на заполнении отелей - этот показатель начал падать. В целом если проанализировать ситуацию по итогам курортного сезона, то популярные крупные отели заполнены на 90 процентов, а вот средние и небольшие гостиницы, несвоевременно задравшие цены, проиграли, и сейчас там гостей меньше, чем даже в прошлом или позапрошлом году.

По оценкам экспертов Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг", особенностью этого сезона было и "перетекание" туристов из крупных отелей в частный сектор и небольшие гостиницы. Это началось после того, как губернатор Краснодарского края подписал постановление № 129, предписывавшее каждому, въезжающему в отель, иметь сертификат о вакцинации. Без этого документа гостиницы не имели права заселять туристов.

Документ, появившийся в пик летнего сезона, отельеры признавались, что приняли очень неохотно. А туристы быстро нашли выход: они начали бронировать номера не в крупных гостиницах, а в небольших отелях или частном секторе, где сертификаты не спрашивали. Проконтролировать тысячи маленьких гостиниц, разбросанных по всему Черноморскому побережью, проверяющие органы оказались просто не в состоянии. По оценкам экспертов туриндустрии, этот переток туристов из крупных отелей в малые составил около 20 процентов.

При этом, по данным мэрии Сочи, проверяющие и надзорные органы выписали отелям и пляжам, нарушившим антиковидные ограничения (в том числе предписание о заселении только привитых гостей), всего 67 штрафов. Сумма, на которую пришлось раскошелиться гостиницам, не называется. Можно предположить, что она не является заоблачной.

Но показательно, что налоговые поступления от санаторно-курортной отрасли выросли. По данным администрации Сочи, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились почти в 1,8 раза, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то рост составил 41 процент.

Все эти перипетии, связанные с пандемией, удивительным образом сказались на ценовой политике отелей. Стоимость номеров то взлетала до немыслимых значений, то падала, при этом был то переизбыток туристов, то их почти полное отсутствие.

- Например, сложилась парадоксальная ситуация - места в качественные отели Сочи уровня "четыре звезды" в августе можно было легко найти в продаже, - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист". - Такого раньше не было никогда. Отели дают спецпредложения, снижают цены, но ситуацию это не спасает. Некоторые качественные объекты Адлера уже закрыли целые корпуса, сведя всех гостей в один.

Туристическая отрасль, которая второй год живет в режиме антикиводных мер, постаралась приспособиться к изменившейся ситуации. Например, в Сочи открылся первый в стране COVID-free пляж. Он разместился на территории известной гостиницы Lazurnaya Hotel & Spa. Гостей в отеле заселяют только по предъявлении сертификата о вакцинации, соответственно, и на пляж могут попасть только они. Других людей туда не пускают.

- Skypark Сочи, как и другие объекты туристической индустрии, оказался в числе пострадавших в пандемийный год, а затем выдержал массовый поток туристов, который хлынул после снятия части ограничений в прошлом году, - рассказывает коммерческий директор Артем Леонтьев. - Отложенный спрос и закрытые границы сделали свое дело, и период с июля 2020 года по июнь 2021-го дал самую большую цифру о количестве гостей, которые нас посетили. Спад относительно прошлого года в июле и августе составил порядка 35 процентов. Но в целом то, что мы получили в этом году, сопоставимо с показателями 2019 года.

Несмотря на сложный и неоднозначный сезон, у Сочи появились и свои сугубо курортные "достижения": по данным мэрии, за три летних месяца туристы съели здесь 416 тонн шашлыка, 487 тысяч штук хачапури и выпили около 300 тысяч литров кваса. При этом самыми популярными объектами турпоказа летом стали Солохаул-парк, ферма Экзархо, Сочинский Дендрарий и Скай-парк. Их посетили около 450 тысяч гостей. А стартовавший бархатный сезон открывает перед курортом, по данным мониторинга, самые положительные перспективы.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский также сообщил, что город стал первым отечественным курортом, который присоединился к международной программе путешествий Safe Travels: "Это знак качества, гарантирующий эпидемиологическую безопасность пребывания в объектах размещения. Они неукоснительно соблюдают протоколы Всемирного совета по путешествиям и туризму, которые полностью согласовываются и перекликаются с требованиями Роспотребнадзора. К проекту уже подключились 35 отелей и гостиниц Сочи".

- Особой популярностью в этом сезоне пользовались программы постковидной реабилитации, разработанные в Сочи, - подчеркнул Алексей Копайгородский. - Они реализуются более чем в 20 санаториях города. Вся необходимая база у нас есть, будем планомерно развивать востребованное направление. Поручил профильному департаменту подготовить отдельную программу отдыха в Сочи в межсезонье и приступить к разработке летней концепции 2022 года.

Ну а пока курорт находится в ожидании гостей, предпочитающих отдых именно во время бархатного сезона. Правда, по прогнозам синоптиков, уже к четвертому сентября на главном российском курорте ожидается снижение температуры до +22 градусов с нынешних 29. Но и в этом многие туристы видят плюс: будет не так душно.