В Сочи рассказали, чем курортный сезон удивил туристов и отельеров

По итогам лета город принял более пяти миллионов туристов, несмотря на все ковидные ограничения, и к концу года планирует выйти на цифру в шесть миллионов отдыхающих, что сопоставимо с уровнем допандемийного 2019 года.
- Загрузка отелей в среднем по отрасли составляет сейчас 74-75 процентов, - рассказала сегодня корреспонденту "РГ" во время официального подведения итогов сезона директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - При этом крупные популярные отели, расположенные в первой береговой линии, загружены на 90 процентов. Если в августе прошлого года мы приняли один миллион туристов, то в нынешнем году за тот же месяц - 920 тысяч.
Несмотря на относительно благополучную картину, о которой заявили власти Сочи, по оценкам Ростуризма, снижение загрузки отелей в среднем по отрасли произошло на 20 процентов: если в 2019 году гостиницы были заняты на 90 процентов, то сейчас - на 70. В этом - главное отличие нынешнего лета для туриндустрии.
- В Сочи, да и во всем Краснодарском крае и Крыму, курортный сезон был непредсказуемым: его кидало из стороны в сторону, - говорит председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - Сначала ограничения на выезд за рубеж в связи с пандемией, кешбэк при бронировании российских отелей, субсидии на внутренние авиаперевозки способствовали росту спроса на отечественные курорты - в Крыму и на Кубани. Но постепенно открытие выездов за границу и введение ограничений при заселении в гостиницы (гость должен был предъявить сертификат о прививке) сказались на заполнении отелей - этот показатель начал падать. В целом если проанализировать ситуацию по итогам курортного сезона, то популярные крупные отели заполнены на 90 процентов, а вот средние и небольшие гостиницы, несвоевременно задравшие цены, проиграли, и сейчас там гостей меньше, чем даже в прошлом или позапрошлом году.
По оценкам экспертов Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг", особенностью этого сезона было и "перетекание" туристов из крупных отелей в частный сектор и небольшие гостиницы. Это началось после того, как губернатор Краснодарского края подписал постановление № 129, предписывавшее каждому, въезжающему в отель, иметь сертификат о вакцинации. Без этого документа гостиницы не имели права заселять туристов.
Документ, появившийся в пик летнего сезона, отельеры признавались, что приняли очень неохотно. А туристы быстро нашли выход: они начали бронировать номера не в крупных гостиницах, а в небольших отелях или частном секторе, где сертификаты не спрашивали. Проконтролировать тысячи маленьких гостиниц, разбросанных по всему Черноморскому побережью, проверяющие органы оказались просто не в состоянии. По оценкам экспертов туриндустрии, этот переток туристов из крупных отелей в малые составил около 20 процентов.
При этом, по данным мэрии Сочи, проверяющие и надзорные органы выписали отелям и пляжам, нарушившим антиковидные ограничения (в том числе предписание о заселении только привитых гостей), всего 67 штрафов. Сумма, на которую пришлось раскошелиться гостиницам, не называется. Можно предположить, что она не является заоблачной.
Но показательно, что налоговые поступления от санаторно-курортной отрасли выросли. По данным администрации Сочи, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились почти в 1,8 раза, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то рост составил 41 процент.
Все эти перипетии, связанные с пандемией, удивительным образом сказались на ценовой политике отелей. Стоимость номеров то взлетала до немыслимых значений, то падала, при этом был то переизбыток туристов, то их почти полное отсутствие.
- Например, сложилась парадоксальная ситуация - места в качественные отели Сочи уровня "четыре звезды" в августе можно было легко найти в продаже, - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист". - Такого раньше не было никогда. Отели дают спецпредложения, снижают цены, но ситуацию это не спасает. Некоторые качественные объекты Адлера уже закрыли целые корпуса, сведя всех гостей в один.
Туристическая отрасль, которая второй год живет в режиме антикиводных мер, постаралась приспособиться к изменившейся ситуации. Например, в Сочи открылся первый в стране COVID-free пляж. Он разместился на территории известной гостиницы Lazurnaya Hotel & Spa. Гостей в отеле заселяют только по предъявлении сертификата о вакцинации, соответственно, и на пляж могут попасть только они. Других людей туда не пускают.
- Skypark Сочи, как и другие объекты туристической индустрии, оказался в числе пострадавших в пандемийный год, а затем выдержал массовый поток туристов, который хлынул после снятия части ограничений в прошлом году, - рассказывает коммерческий директор Артем Леонтьев. - Отложенный спрос и закрытые границы сделали свое дело, и период с июля 2020 года по июнь 2021-го дал самую большую цифру о количестве гостей, которые нас посетили. Спад относительно прошлого года в июле и августе составил порядка 35 процентов. Но в целом то, что мы получили в этом году, сопоставимо с показателями 2019 года.
Несмотря на сложный и неоднозначный сезон, у Сочи появились и свои сугубо курортные "достижения": по данным мэрии, за три летних месяца туристы съели здесь 416 тонн шашлыка, 487 тысяч штук хачапури и выпили около 300 тысяч литров кваса. При этом самыми популярными объектами турпоказа летом стали Солохаул-парк, ферма Экзархо, Сочинский Дендрарий и Скай-парк. Их посетили около 450 тысяч гостей. А стартовавший бархатный сезон открывает перед курортом, по данным мониторинга, самые положительные перспективы.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский также сообщил, что город стал первым отечественным курортом, который присоединился к международной программе путешествий Safe Travels: "Это знак качества, гарантирующий эпидемиологическую безопасность пребывания в объектах размещения. Они неукоснительно соблюдают протоколы Всемирного совета по путешествиям и туризму, которые полностью согласовываются и перекликаются с требованиями Роспотребнадзора. К проекту уже подключились 35 отелей и гостиниц Сочи".
- Особой популярностью в этом сезоне пользовались программы постковидной реабилитации, разработанные в Сочи, - подчеркнул Алексей Копайгородский. - Они реализуются более чем в 20 санаториях города. Вся необходимая база у нас есть, будем планомерно развивать востребованное направление. Поручил профильному департаменту подготовить отдельную программу отдыха в Сочи в межсезонье и приступить к разработке летней концепции 2022 года.
Ну а пока курорт находится в ожидании гостей, предпочитающих отдых именно во время бархатного сезона. Правда, по прогнозам синоптиков, уже к четвертому сентября на главном российском курорте ожидается снижение температуры до +22 градусов с нынешних 29. Но и в этом многие туристы видят плюс: будет не так душно.