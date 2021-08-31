Трамп: США никто не уважает после вывода войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к Соединенным Штатам. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в интервью One America News Network.

"Мы бы могли выйти с гордостью, сохранив жизни", - уверен Трамп. Он раскритиковал администрацию президента Джо Байдена, подчеркнув, что США больше никто не уважает, "даже из тех, кто уважал раньше", пишет РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что в Афганистане происходит не отвод американских войск, а капитуляция. Он также призывал Джо Байдена уйти в отставку из-за быстрого захвата Афганистана боевиками "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация).

Напомним, в ночь на вторник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане законцена, дипломатическая деятельность по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.