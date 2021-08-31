Власти Луизианы сообщили о втором погибшем во время урагана "Ида"

Департамент здравоохранения Луизианы сообщил в понедельник, что число жертв урагана "Ида", обрушившегося на штат в воскресенье, увеличилось до двух. Еще один мужчина утонул, когда попытался за рулем автомобиля пересечь поток воды.

Ранее офис шерифа округа Асеншен сообщил о гибели мужчины из-за сломанного ветром дерева, упавшего на его дом, пишет ТАСС. Ураган "Ида", которому изначально была присвоена четвертая категория, уже ослаб до тропического шторма. Однако проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу.

Власти призывают местных жителей оставаться там, где их застала стихия. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью обесточен, всего без света в Луизиане остаются более миллиона человек, во многих районах не работает сотовая связь.