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Безаварийность позволила Роскосмосу сэкономить 450 миллионов рублей

01.09.2021 / 08:56
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Свыше 450 миллионов рублей сэкономил в 2019-2020 годах Роскосмос при страховании пусков ракет. Как уточнили специалисты, безаварийность влияет на отношение страховых рынков. Так, происходит постоянное снижение тарифов в течение трех лет.
Фото: Роскосмос/ РИА Новости
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"За период 2019-2020 годы удалось достичь положительного экономического эффекта в виде экономии средств федерального бюджета на страхование запусков космических аппаратов более чем на 450 миллионов рублей по сравнению с тарифами, действовавшими в 2018 году", - отметили в госкорпорации. По сравнению с установленными постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 рекомендуемыми максимальными страховыми тарифами экономия превысила 1 миллиард рублей. Снизить расходы также позволило пакетное страхование запусков. Роскосмос с конца октября 2018 года осуществил 64 безаварийных пуска подряд. В конце мая 2021 года был побит рекорд начала 1990-х годов, когда было осуществлено 58 безаварийных пусков, сообщает ТАСС.

Напомним, в октябре 2018 года из-за аварии при разделении ступеней ракеты был прерван полет к МКС корабля "Союз МС-10". На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На высоте примерно 90 километров безукоризненно сработала система аварийного спасения, и cпускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился. А через пять месяцев Овчинин и Хейг полетели на орбиту уже на другом корабле.

В советское время в стране был период, когда 185 подряд космических пусков прошли, что называется, без сучка и задоринки. До повторения этого рекорда, достигнутого с января 1983 года по ноябрь 1984 года, нам еще далеко, но есть к чему стремиться.

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